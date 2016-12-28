Завершилось строительство высотного здания в Москве, в котором будут размещены центральные офисы Сбербанка и «МегаФона».

Многофункциональный комплекс, расположенный по адресу: Оружейный пер., д. 41, входит в число наиболее известных долгостроев столицы.

«Строительство выполнено. Мы получили разрешение на год эксплуатации. В народе это здание уже называется «восьмой высоткой», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Мы с «МегаФоном» владеем здесь одинаковыми долями, но Сбербанк будет занимать большую территорию, так как «МегаФон» столько занимать не может», — добавил он.

«Выполнение обязательств по основному договору полностью готово, то, что нам поручали, мы выполнили», — отметил Станислав Кузнецов.

По его словам, внутренняя отделка в здании будет полностью завершена к февралю 2017 года, и тогда же Сбербанк начнет свою работу в этой высотке.

В здании 28 надземных и шесть подземных этажей. В комплексе смогут разместиться примерно 4 700 сотрудников Сбербанка и около 3 тыс.— «МегаФона».

Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.