Минэкономразвития РФ должно стать офисом управления реформами, вернуть себе этот статус. Такую точку зрения в интервью «Ведомостям» высказал глава Сбербанка Герман Греф.

«Во всех государствах, где в последние 20 лет проводились реформы госуправления, создавалась отдельная группа, которая получила название delivery unit. Она ведет постоянную работу по созданию нормативной базы, обучению людей, структурным, функциональным изменениям и проведению самих реформ… Когда мы работали в Минэкономразвития, оно и выполняло функцию delivery unit, мы занимались всеми реформами, были офисом их управления. Сейчас эта функция правительству крайне нужна», — сказал Греф.

Он считает органичным, если эта функция будет у Минэкономразвития. Сможет ли МЭР вернуть себе этот статус, говорит глава госбанка, покажет время.

«Я знаком с новым министром, он производит благоприятное впечатление, грамотный человек, но, конечно, у него нет большого управленческого опыта. И у него мало времени на серьезные изменения в оставшийся год перед сменой правительства», — считает глава Сбербанка. По его словам, все будет зависеть от того, с какой скоростью он сумеет сформулировать задачи и цели перед собой: что он может и хочет сделать.

«И если он попросит помощи, думаю, что все, кто когда-то работал в министерстве, постараются помочь и советом, и делом. Это очень важное министерство, и очень важно его реанимировать», — полагает банкир. Он выразил надежду, что Орешкин будет успешен в этом.