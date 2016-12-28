Основными проблемами россиян в 2016 году стали низкие зарплаты и общее состояние экономики. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

В топ-3 проблем страны, по оценкам россиян, входят низкие зарплаты (18% в декабре против 13% в январе), экономика в целом (18% против 23%), а также здравоохранение (17% против 7%). Если актуальность проблемы здравоохранения за год существенно выросла, то рост цен стал беспокоить меньше: в январе эту проблему отмечали 20%, в декабре — 13% опрошенных. В первую пятерку рейтинга проблем также входит безработица (15%).



Для молодежи от 18 до 24 лет наиболее острыми являются темы экономики (19%), инфляции (17%), безработицы (14%), для людей в возрасте 60 лет и старше — экономики (24%), здравоохранения (23%), низких пенсий (16%). Топ-3 проблем среди женщин: здравоохранение (22%), низкие зарплаты (20%), экономика (18%), среди мужчин — экономика (19%), низкие зарплаты (17%), безработица (13%).

Каждый десятый в числе проблемных тем называет образование (11%), социальную политику (9%), также отмечают низкие пенсии (8%), коррупцию и бюрократию (8%).

«В последние два месяца опросы фиксируют повышение эмоциональной напряженности в связи с проблемным фоном: россияне называют в полтора раза больше проблем, чем в прошлом декабре или в начале года. Сквозная проблема — снижение доходов населения — не просто занимает первую строчку в рейтинге проблем, она так или иначе проявляется для россиян во многих сферах», — комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 10—11 декабря в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 федеральных округах России. Объем выборки (при каждом опросе) — 1 600 человек.