Сбербанк зафиксировал шесть крупных кибератак в декабре и 74 — за весь текущий год. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он уточнил, что одна из DDoS-атак на кредитную организацию была организована в ноябре 2016 года из командного центра на Украине.

«Они были из разных точек мира с так называемых распределенных центров. Нам известно, что правоохранительные органы после анализа информации пришли к выводу, что одна из атак была точно организована из командного центра на Украине. Это по информации и из заявления ФСБ», — сказал Кузнецов.

По его словам, средней силы атаки Сбербанк фиксирует раз в неделю или раз в 10 дней. «По сравнению с прошлым годом число кибератак сильно выросло», — уточнил Кузнецов. Он добавил, что у финучреждения есть несколько метрик, по которым анализируются все попытки «пробить» Сбербанк.

«Мы создали серию метрик, которые фиксируют все, что происходит с нашими клиентами. Это специальная самообучающаяся система фрод-мониторинга (контроль за мошенническими операциями. — Прим. ред.)», — сказал представитель госбанка. Он добавил, что в первой половине 2017 года в рамках системы фрод планируется завершить все работы, «и у нас будет взгляд 360 по всем отраслям».

Ранее в декабре глава Сбербанка Герман Греф говорил, что кредитная организация готова отразить любые информационные и кибератаки. По его словам, банк инвестировал много средств и усилий в создание значительно более надежной системы мониторинга таких угроз и в разработку системы внутренней кибербезопасности. «Сегодня нас уже дешевыми примерами не взять и, надеюсь, дорогими тоже не взять. Ничего особенного делать не надо, кроме того, что предписывают соответствующие инструкции», — сказал Греф.