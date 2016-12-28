Сбербанк России не видит проблем с обеспечением наличности в Татарстане из-за проблем с Татфондбанком. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«ЦБ поручил Сбербанку выдать около 40 миллиардов рублей вкладчикам в ближайшие дни. За первый день было выдано около 10 миллиардов», — сказал Кузнецов.
«К сожалению, мы имеем большой опыт работы в этом направлении. Наши коллеги хорошо подготовились к этим мероприятиям — офисы открылись часа на два-три раньше положенного. Очереди удалось нивелировать», — добавил он.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 210,55 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 118,12 млрд, обязательства перед населением — 75,01 млрд.