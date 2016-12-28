Сбербанк России не видит проблем с обеспечением наличности в Татарстане из-за проблем с Татфондбанком. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«ЦБ поручил Сбербанку выдать около 40 миллиардов рублей вкладчикам в ближайшие дни. За первый день было выдано около 10 миллиардов», — сказал Кузнецов.

«К сожалению, мы имеем большой опыт работы в этом направлении. Наши коллеги хорошо подготовились к этим мероприятиям — офисы открылись часа на два-три раньше положенного. Очереди удалось нивелировать», — добавил он.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.