СДМ-Банк с 1 января 2017 года вводит вклад «Зимний».
Оформить депозит можно в рублях на 181 день. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 8,85—9,1% годовых. Дополнительные взносы, расходные операции и автопролонгация не предусмотрены.
Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно до 15 февраля 2017 года.
«При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
ПАО «СДМ-Банк» — небольшое по размеру активов московское финучреждение. Основные направления деятельности — кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг и привлечение средств населения во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц (51,3%).
На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров Анатолий Ландсман (67,02%), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) (15,00%), инвестфонд Firebird Avrora Fund (8,50%), Евгений Малиновский (2,77%), Кира Солнцева (0,12%), председатель правления, член совета директоров Максим Солнцев (0,04%), член совета директоров Анатолий Ридник (0,02%), Александр Телушкин (0,01%). Доля в 6,51% акций приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 53,89 млрд рублей (94-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,51 млрд, кредитный портфель — 17,13 млрд, обязательства перед населением — 29,56 млрд.