СДМ-Банк с 1 января 2017 года вводит вклад «Зимний».

Оформить депозит можно в рублях на 181 день. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Доходность составит 8,85—9,1% годовых. Дополнительные взносы, расходные операции и автопролонгация не предусмотрены.

Проценты выплачиваются в конце срока. Открыть депозит можно до 15 февраля 2017 года.

«При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.