ЦБ установил официальные курсы валют на 29 декабря. Курс доллара понизился на 19,18 копейки, составив 60,6669 рубля (60,8587 рубля на 28 декабря). Курс евро уменьшился на 8,51 копейки, до 63,4879 рубля (63,573 рубля на 28 декабря).

Рубль укрепляется на фоне позитивной динамики нефтяных цен, которые вновь повысились, отмечают эксперты. По данным на 13:25 мск, баррель Brent стоит 56,51 доллара.

«Нефть сегодня перешагнула уровень в 56,1 доллара за баррель, это весьма позитивный фактор для курса рубля», — отмечает главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина. Она считает возможным во время новогодних каникул снижение курса доллара до 60 рублей благодаря дорожающей нефти.

До конца года остаются две биржевые сессии, но никаких серьезных изменений курса российской валюты ожидать не приходится, добавляет руководитель дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов. Но уже очевидно, что достижения этого года можно считать успешными, говорит эксперт.

Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от того, какой диапазон выберет для него ЦБ РФ и Кабинет министров России, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. «Если будет решено позволить рублю еще подрасти, он, несомненно, это сделает. Такой сценарий реален, если цена на нефть будет и далее удерживаться выше уровня 50 долларов за баррель», — полагает аналитик.

Между тем завтра будут опубликованы данные о запасах сырой нефти в США от Американского института нефти, напоминает главный аналитик банка «Глобэкс» (группа Внешэкономбанка) Виктор Веселов. Он не исключает, что запасы увеличатся из-за сокращения потребления топлива на фоне теплой погоды в США.