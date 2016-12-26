В Сбербанке России надеются на ужесточение в скором времени ответственности за кражу средств с электронных счетов. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Я как сторонник более жесткого подхода субъективно отношусь к этому. Я сторонник более жестких мер в отношении преступников и в отношении этого вида преступлений. Там, где мы вводим жесткие меры, именно там мы видим позитивные изменения в криминогенной ситуации. Со скиммингом, например. Вот сейчас, я надеюсь, мы совместно с коллегами убедим принять изменения в ст. 158 УК по кражам, где появится, наконец, понятие «кража с электронного счета» и появятся меры реагирования на эти кражи», — заявил Кузнецов, добавив, что сейчас «даже нет термина «киберпреступление».

«Законопроект сейчас изучается всеми. Там есть, очевидно, правильные нормы, которые давно уже нужны нашему обществу. Важно при этом, чтобы за этими нормами мы не увлеклись излишним регулированием и не вынудили бизнес поставить некие заборы в плане технологического развития», — отметил он.