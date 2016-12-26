Тинькофф Банк покупает приложение для хранения документов в смартфоне «В кармане». Приложение позволяет автоматически заполнять поля на сайтах, где требуется вводить паспортные данные, номер СНИЛС и т. д. Сумму сделки стороны не раскрывают, по данным «Ведомостей», она составляет десятки миллионов рублей, но не более 1 млн долларов.

Банк планирует доработать приложение и интегрировать его в финансовый супермаркет Tinkoff.ru. До момента покупки «В кармане» сотрудничало с Тинькофф Банком (приложение «штрафы ГИБДД»), среди партнеров сервиса — «АльфаСтрахование» и «Ренессанс Страхование», а также «Яндекс».

Представитель банка сказал, что не будет закрывать приложение для партнеров. «Мы интегрировали приложение весной 2016 года», — говорит представитель «Яндекса». Приложение работает с «Яндекс.Штрафами» и позволяет пользователю сократить количество шагов при выборе номера водительского удостоверения и страхового свидетельства для оплаты штрафа ГИБДД, поясняет он. Заполнить поля могут только те пользователи, у которых установлено и приложение «В кармане», и приложение «Яндекс.Штрафы», продолжает он.

В Тинькофф Банке рассчитывают, что интеграция сервиса «В кармане» приведет к тому, что пользователи будут совершать больше трансакций через платформу Tinkoff.ru: все документы будут под рукой и им не придется откладывать ту или иную трансакцию.

Банк покупает только сам проект, команда сосредоточится на собственных разработках, говорит основатель приложения «В кармане» Сергей Пахандрин. По его словам, у его команды была задача создать продукт, привлечь к нему как можно больше клиентов и продать его крупному игроку. Приложение помогает создать маркетплейс, продолжает он, например, если загрузить в приложение водительское удостоверение, то оно автоматически начинает проверять, выписаны ли штрафы, соответственно, оно хорошо интегрируется в сервисы по оплате штрафов, такая же ситуация с налогами.