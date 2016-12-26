Тинькофф Банк покупает приложение для хранения документов в смартфоне «В кармане». Приложение позволяет автоматически заполнять поля на сайтах, где требуется вводить паспортные данные, номер СНИЛС и т. д. Сумму сделки стороны не раскрывают, по данным «Ведомостей», она составляет десятки миллионов рублей, но не более 1 млн долларов.
Банк планирует доработать приложение и интегрировать его в финансовый супермаркет Tinkoff.ru. До момента покупки «В кармане» сотрудничало с Тинькофф Банком (приложение «штрафы ГИБДД»), среди партнеров сервиса — «АльфаСтрахование» и «Ренессанс Страхование», а также «Яндекс».
Представитель банка сказал, что не будет закрывать приложение для партнеров. «Мы интегрировали приложение весной 2016 года», — говорит представитель «Яндекса». Приложение работает с «Яндекс.Штрафами» и позволяет пользователю сократить количество шагов при выборе номера водительского удостоверения и страхового свидетельства для оплаты штрафа ГИБДД, поясняет он. Заполнить поля могут только те пользователи, у которых установлено и приложение «В кармане», и приложение «Яндекс.Штрафы», продолжает он.
В Тинькофф Банке рассчитывают, что интеграция сервиса «В кармане» приведет к тому, что пользователи будут совершать больше трансакций через платформу Tinkoff.ru: все документы будут под рукой и им не придется откладывать ту или иную трансакцию.
Банк покупает только сам проект, команда сосредоточится на собственных разработках, говорит основатель приложения «В кармане» Сергей Пахандрин. По его словам, у его команды была задача создать продукт, привлечь к нему как можно больше клиентов и продать его крупному игроку. Приложение помогает создать маркетплейс, продолжает он, например, если загрузить в приложение водительское удостоверение, то оно автоматически начинает проверять, выписаны ли штрафы, соответственно, оно хорошо интегрируется в сервисы по оплате штрафов, такая же ситуация с налогами.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с помощью современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,64% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Представителям руководства TCS Group Holding PLC принадлежит 5,84%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sachs — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 183,98 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,87 млрд, кредитный портфель — 120,20 млрд, обязательства перед населением — 112,18 млрд.