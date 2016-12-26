Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает, что в России необходимо ужесточать ответственность за недостоверную банковскую отчетность.

«Нужно менять законодательство, которое вводило бы ответственность за предоставление отчетности, которая позже была признана недостоверной. На данный момент эта норма не совсем работает, хотя она должна работать», — рассказала она в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, за рубежом центральные банки берут отчетность, которая является, как правило, достоверной, смотрят, как банк выполняет нормативы, какие у него возникают риски. «А мы вынуждены работать, пытаясь понять, что есть в банке. Где достоверно, а где — нет», — сказала Набиуллина.

«Если предоставлена недостоверная отчетность, то мы должны потребовать замены отчетности. И если он (банк) эту отчетность не заменяет, то это классифицируется как недостоверная отчетность. Но обычно банк, даже такой, где активы были выведены, предоставляет вторую, уже достоверную отчетность, где указаны все «дыры». То есть активы были выведены, а отчетность достоверная», — добавляет она.