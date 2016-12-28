В 2017 году экономика России перейдет в стадию роста и завершит адаптацию к внешним вызовам. Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».



«Мы ожидаем, что в следующем году наша экономика перейдет в стадию роста. Считаем, что этот год — год завершения адаптации нашей экономики к внешним вызовам. В следующем году рост будет происходить за счет умеренного потребления и за счет восстановления инвестиционной активности», — сказала Набиуллина.

Также она отметила, что темпы роста экономики в 2017 году будут не очень высокими.

«В банковской системе сформирован достаточный капитал. Достаточность капитала для нас комфортная — 12,7%. Это означает, что банки могут наращивать кредитование. Мы ждем, что в 2017 году они будут более активно кредитовать реальный сектор экономики», — подчеркнула Набиуллина.

