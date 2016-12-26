В 2017 году будет выпущено около 20 млн карт «Мир». Об этом рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».



«Следующий год — мы его рассматриваем как важнейший с точки зрения наращивания количества карт. Мы оцениваем, что может быть выпущено около 20 миллионов карт», — отметила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что к настоящему моменту выпущено 1,76 млн карт, а к платежной системе присоединились 167 банков.

«Работа идет достаточно активно. Я считаю, что это важнейший проект — создание собственного национального инструмента платежной карты. И сейчас банки активно работают, к этой системе присоединились 167 банков, 64 банка начали эмиссию этих карт. Пока выпущено 1,76 миллиона карт. Сейчас 97% банкоматов уже готовы принимать карту «Мир», около 75% POS-терминалов в торговых точках работают с этими картами», — сказала председатель ЦБ.