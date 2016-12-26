Банковская система РФ устойчива к киберугрозам. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью «России 24».

Она напомнила, что для предотвращения рисков был создан специальный центр мониторинга и реагирования на кибератаки, киберугрозы.

«Работа этого центра, по нашим данным, за 2016 год позволила предотвратить хищение средств на сумму около 3 миллиардов рублей, — сообщила Набиуллина. — Мы отслеживаем ситуацию, обмениваемся информацией, даем банкам рекомендации, как реагировать в тех или иных случаях».



«Наша банковская система сейчас имеет адекватный уровень защиты от киберугроз», — заверила глава ЦБ.