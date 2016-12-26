Курс евро на Московской бирже опустился ниже 63 рублей впервые с июля 2015 года.

По состоянию на 15:51 мск стоимость единой валюты составила 62,98 рубля, снизившись на 45,5 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия. К этому времени курс доллара уменьшился на 9,5 копейки, до 60,575 рубля.

Укрепление рубля продолжается на фоне растущих цен на нефть, констатирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. На 15:45 мск цена февральского фьючерса на нефть Brent составила 56,22 доллара за баррель.

По мнению банкира, рубль вполне может протестировать 60 за доллар до конца года. «Тем не менее шансов на такой сценарий не так уж много. У российской валюты есть всего один-два дня для такого роста, а вот во второй половине дня в четверг и пятницу, скорее всего, мы увидим умеренное ослабление, а доллар вернется в диапазон 61—62 рубля», — прогнозирует Люшин.

Он подчеркивает, что «серьезных факторов, способствующих укреплению, сейчас нет, активность торгов невысокая, но многие трейдеры не будут переносить позиции на следующий год из-за длительных праздников и соответствующих рисков».