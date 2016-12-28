Главной проблемой российской банковской системы является финансовая нестабильность корпоративных клиентов. Данный вариант ответа выбрали 53% из 88 опрошенных экспертов, сообщили в экспертно-аналитическом центре РАНХиГС.

Опрос показал, что 27% экспертов относят к основным источникам проблем «замедление притока частных вкладов». На втором месте по частоте упоминания оказались такие причины, как «низкое качество заемщиков» и «низкий уровень достаточности капитала» (44% и 41% соответственно). «Замедление роста кредитных портфелей» выбрали в числе ключевых факторов 25% экспертов.

Тем не менее сам банковский сектор как сфера бизнеса показался имплицитным источником своих же проблем только одному из десяти экспертов: 11% выбрали вариант ответа «низкая рентабельность банковского сектора». Чуть больше экспертов видят в числе основных проблем российской банковской системы слабую подготовку кадров для воспроизводства и работы системы: 17% респондентов отметили «недостаточный уровень подготовки персонала». В то же время больше трети экспертов наделяют ответственностью за проблемы в банковской сфере в России руководящих работников: 36% респондентов выбрали вариант ответа «неэффективные, некомпетентные управленцы».



Большинство экспертов указали на внутрироссийские структурные проблемы. К ним относятся и фактор снижения доверия со стороны населения, и связанное с ним замедление притока частных вкладов. И только около трети экспертов склонны связывать проблемы банковского сектора с тенденциями ухудшения взаимодействия с иностранными финансовыми институтами и уменьшением возможностей доступа к иностранному капиталу.