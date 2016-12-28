Центробанк отказался аккредитовать рейтинговое агентство RusRating и Национальное рейтинговое агентство. Соответствующие уведомления регулятор опубликовал в среду.

«Банк России 28 декабря 2016 года принял решение об отказе во внесении сведений о НАО «Рус-Рейтинг» (Москва) в реестр кредитных рейтинговых агентств», — говорится на сайте ЦБ.

Аналогичное сообщение размещено в отношении столичного ООО «НРА».

О причинах отказа в аккредитации не сообщается.

Напомним, ранее ЦБ внес в реестр кредитных рейтинговых агентств два российских агентства: в августе этого года — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), в декабре — «Эксперт РА» (работает под брендом RAEX).

Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после переходного периода, который заканчивается 13 января 2017 года для российских юридических лиц и 13 июля 2017 года — для иностранных, сообщал ранее Центробанк.

На сегодняшнее решение ЦБ уже отреагировали в НРА, заявив, что агентство повторно подаст заявку на включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года.

О причине отказа в Национальном рейтинговом агентстве пока не знают, при этом подчеркивают, что «в течение этого года агентство привело свои внутренние регламенты и бизнес-процессы в полное соответствие требованиям действующего законодательства о кредитных рейтинговых агентствах (ФЗ-222 и нормативные акты Банка России, принятые во исполнение закона), провело ряд необходимых изменений в корпоративной структуре, структуре собственников и IT-инфраструктуре, а также увеличило собственный капитал до необходимого по вышеуказанному закону уровня».

НРА ожидает от регулятора официального письменного уведомления об отказе с мотивировочной частью для ознакомления и принятия необходимых мер. «Поскольку законодательство не запрещает повторное обращение в Банк России, агентство планирует в кратчайшие сроки провести работу по подготовке нового пакета документов с учетом замечаний регулятора, чтобы повторно подать заявку на его включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года», — говорится в сообщении НРА.

«Агентство продолжает работать в обычном режиме и полностью соблюдает нормы законодательства о кредитных рейтинговых агентствах», — подчеркивается в релизе.

Сайт рейтингового агентства RusRating на момент публикации данного материала недоступен.



Ранее стало известно, что Банк России после завершения процесса обязательной аккредитации рейтинговых агентств может провести среди них дополнительный отбор. В Центробанке поясняли, что «есть принципиальная разница между формальными требованиями включения агентства в реестр аккредитованных компаний и использованием его методологии в регулировании ЦБ».