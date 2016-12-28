Центробанк отказался аккредитовать рейтинговое агентство RusRating и Национальное рейтинговое агентство. Соответствующие уведомления регулятор опубликовал в среду.
«Банк России 28 декабря 2016 года принял решение об отказе во внесении сведений о НАО «Рус-Рейтинг» (Москва) в реестр кредитных рейтинговых агентств», — говорится на сайте ЦБ.
Аналогичное сообщение размещено в отношении столичного ООО «НРА».
О причинах отказа в аккредитации не сообщается.
Напомним, ранее ЦБ внес в реестр кредитных рейтинговых агентств два российских агентства: в августе этого года — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), в декабре — «Эксперт РА» (работает под брендом RAEX).
Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после переходного периода, который заканчивается 13 января 2017 года для российских юридических лиц и 13 июля 2017 года — для иностранных, сообщал ранее Центробанк.
На сегодняшнее решение ЦБ уже отреагировали в НРА, заявив, что агентство повторно подаст заявку на включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года.
О причине отказа в Национальном рейтинговом агентстве пока не знают, при этом подчеркивают, что «в течение этого года агентство привело свои внутренние регламенты и бизнес-процессы в полное соответствие требованиям действующего законодательства о кредитных рейтинговых агентствах (ФЗ-222 и нормативные акты Банка России, принятые во исполнение закона), провело ряд необходимых изменений в корпоративной структуре, структуре собственников и IT-инфраструктуре, а также увеличило собственный капитал до необходимого по вышеуказанному закону уровня».
НРА ожидает от регулятора официального письменного уведомления об отказе с мотивировочной частью для ознакомления и принятия необходимых мер. «Поскольку законодательство не запрещает повторное обращение в Банк России, агентство планирует в кратчайшие сроки провести работу по подготовке нового пакета документов с учетом замечаний регулятора, чтобы повторно подать заявку на его включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года», — говорится в сообщении НРА.
«Агентство продолжает работать в обычном режиме и полностью соблюдает нормы законодательства о кредитных рейтинговых агентствах», — подчеркивается в релизе.
Сайт рейтингового агентства RusRating на момент публикации данного материала недоступен.
Ранее стало известно, что Банк России после завершения процесса обязательной аккредитации рейтинговых агентств может провести среди них дополнительный отбор. В Центробанке поясняли, что «есть принципиальная разница между формальными требованиями включения агентства в реестр аккредитованных компаний и использованием его методологии в регулировании ЦБ».
Банк России после завершения процесса обязательной аккредитации рейтинговых агентств может провести дополнительный отбор среди национальных рейтинговых агентств. Об этом рассказала директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская, пишет РБК, напоминая, что для российских игроков процесс аккредитации завершается 13 января, для зарубежных — 13 июля 2017 года.