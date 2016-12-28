Итальянское правительство планирует вливание 6,5 млрд евро в проблемный банк Monte dei Paschi di Siena вместо озвученных ранее 5 млрд. Об этом сообщили представители государства на условиях анонимности, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Вмешательство государства обеспечит безопасность банка, он станет одним из самых безопасных в мире», — отметил один из итальянских чиновников.

На прошлой неделе правительство Италии согласовало план финансовой помощи кризисным банкам страны в размере 20 млрд евро. Помощь в первую очередь будет оказана Monte dei Paschi di Siena, который смог привлечь лишь 2,5 млрд евро от частных инвесторов. Первоначально планировалось привлечь 5 млрд евро.

Старейшему банку мира необходимо срочное увеличение капитала, которое теперь возможно только за счет помощи государства. Министр финансов Италии Пьер Карло Падоан не уточнил, сколько будет стоить итальянским налогоплательщикам спасение банка.

С 1 января 2016 года на территории Европейского союза в полном объеме стал функционировать Единый механизм санации банков (Single Resolution Mechanism, SRM), который защищает налогоплательщиков от необходимости помогать банкам в случае банкротства. В частности, если средств крупных вкладчиков, акционеров и держателей облигаций не хватит, чтобы покрыть расходы банка, то на этом этапе свой вклад должно внести государство.

Банки Италии имеют на своем балансе 360 млрд евро «плохих» кредитов. Правительство страны надеется, что государственная финансовая помощь будет способствовать стабилизации банковской системы страны.