Транскапиталбанк отчитался о реализации плана финансового оздоровления Инвестторгбанка и, в частности, о ходе работы по возврату активов последнего.

В ТКБ напоминают, что он был назначен санатором Инвестторгбанка в октябре 2015 года. В процессе работы был обнаружен целый ряд нарушений, в том числе сфабрикованная отчетность, использование мошеннических схем и незаконный вывод активов, осуществлявшихся бывшим руководством Инвестторгбанка, отмечают в ТКБ.

Как сообщили в этом банке, 7 декабря 2016 года Арбитражным судом Москвы было вынесено решение об отказе АО «Инвестиционный торговый бизнес Холдинг» и бывшим акционерам Инвестторгбанка Геннадию Платонову, Ярославу Калагурскому и Владимиру Удальцову в удовлетворении требований по поданному ими иску. Ответчиками по иску выступали Инвестторгбанк и Транскапиталбанк.

По данным ТКБ, суть иска сводилась к требованию бывших акционеров Инвестторгбанка признать и возместить понесенный ими ущерб, якобы возникший в результате того, что в период работы временной администрации Инвестторгбанк размещал временно свободные денежные средства на счетах ТКБ. По мнению истцов, данные действия привели к утере возможной прибыли Инвестторгбанка, на участие в которой они могли претендовать.

Истцы не смогли обосновать довод о причинении убытков санируемому банку в результате совершения оспариваемых операций. «Суд рассмотрел данный иск и вынес решение в пользу ТКБ, так как требования истцов являются надуманными и не направлены на реальную защиту нарушенных прав акционеров», — отмечают в Транскапиталбанке.

Кроме того, в конце ноября 2016 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Инвестторгбанка к компании «Майлтаун Лимитед», которая находится под контролем бывшего владельца Инвестторгбанка Владимира Гудкова.

По данному иску Инвестторгбанку должно быть возвращено свыше 19,5 млн долларов, которые были незаконно выведены посредством фиктивных форвардных сделок в интересах бывших акционеров, следует из сообщения ТКБ.

Ранее столичный арбитраж удовлетворил иск о взыскании с ряда бывших руководителей Инвестторгбанка, в том числе с Гудкова, свыше 3,6 млрд рублей в пользу банка. По данному вопросу банк выиграл апелляционную и кассационную инстанции.

«В 2014—2015 годах бывшее руководство Инвестторгбанка, принимая во внимание наличие у Банка России претензий к финансовому состоянию банка, связанных с возможностью нарушения обязательных нормативов, и высокую вероятность применения по отношению к банку санации, совершило от имени банка сделки, направленные на вывод активов, на случай отзыва лицензии на общую сумму 3 млрд 660,346 млн рублей, — поясняют в Транскапиталбанке. — Суд признал, что, заключая договоры по данным сделкам, Гудков В. В. действовал недобросовестно и с очевидным намерением причинить убытки банку. Суд пришел к выводу, что Гудков В. В. действовал противоправно, в результате чего Инвестторгбанку причинен ущерб в установленном размере».

«На сегодняшний день активная работа по возврату незаконно выведенных активов из Инвестторгбанка бывшим руководством продолжается», — говорится в сообщении ТКБ.



В частности, по заявлению Инвестторгбанка возбуждено несколько уголовных дел по обвинению ряда его бывших руководителей и Гудкова как собственника в совершении мошенничества в отношении банка. Инвестторгбанк признан потерпевшим по данным делам. В настоящее время Гудков скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем он объявлен в розыск, сообщили в пресс-службе ТКБ.

ВС не будет пересматривать решения судов, признавших законной санацию Инвестторгбанка Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не будет рассматривать кассационную жалобу акционеров Инвестторгбанка на акты нижестоящих судов относительно санации банка. Соответствующее определение опубликовано на сайте ВС.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Ольга Грядовая и ее близкие родственники — супруг, член совета директоров Леонид Ивановский и сын, член правления Евгений Ивановский, совместно контролирующие пакет в 34,23% акций. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 28,29% акций общества, Банк реконструкции КфВ (Bank for Reconstruction KfW) — 9,04% через DEG — Deutsche Investitions und Entwicklungs GmbH, Международная Финансовая Корпорация (IFC) — 7,64%. Долями, не превышающими 5% акций, владеют председатель совета директоров Борис Казаков (3,54%), Денис Кудрявцев (2,05%), гражданин Болгарии Татьяна Мурашко и гражданин Кипра Гианнула Далити (по 1,84%), Георгий Георгиев (1,69%), Наталья Покрышева (1,44%), Евгения Денисова (1,31%), Гаяна Кириенко (1,19%), Татьяна Зуева (1,14%), Сергей Рудов (1,06%), Лариса Голубкина (0,60%), миноритарии (3,08%).



Транскапиталбанк (ТКБ) ПАО «Транскапиталбанк» — крупный по размеру активов столичный банк, подконтрольный менеджменту. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами. Базовым источником финансирования деятельности выступают средства предприятий и организаций (25,7%), а также вклады физлиц (24,4%) и привлеченные МБК (21,4%). По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 218,70 млрд рублей (41-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,54 млрд, кредитный портфель — 119,38 млрд, обязательства перед населением — 56,02 млрд.