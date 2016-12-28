Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Межрегионального Клирингового Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, лицензия у базировавшегося в столице Межрегионального Клирингового Банка была отозвана 22 декабря этого года.

Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 12 января 2017 года.



Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 11 января на сайте АСВ и 12 января в газете «Московская правда».