Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Межрегионального Клирингового Банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.
Напомним, лицензия у базировавшегося в столице Межрегионального Клирингового Банка была отозвана 22 декабря этого года.
Прием заявлений на выплату возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 12 января 2017 года.
Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 11 января на сайте АСВ и 12 января в газете «Московская правда».
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 760,24 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 398,47 млрд, кредитный портфель — 1 752,52 млрд, обязательства перед населением — 577,68 млрд.