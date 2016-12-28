Объединенный банк, который создается присоединением Юниаструм Банка к Восточному Экспресс Банку, сможет экономить 2—3 млрд рублей операционных затрат в год и будет готов кредитовать малый бизнес под 11,5—13,5% годовых. Об этом рассказал председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев в интервью ТАСС.

По его словам, объединенный банк будет иметь три базовых канала формирования пассивов: это средства малого и среднего бизнеса, средства институциональных инвесторов и третий — депозиты физлиц и облигационные заимствования. «Стоимость смешанных пассивов объединенного банка в среднем будет около 4,5—5% годовых. Модель объединения, просчитанная менеджментом наших банков и проверенная нашими экспертами, показывает, что мы будем иметь порядка 2—3 миллиардов рублей в год экономии операционных затрат, или порядка 2,5% по отношению к активам объединенного банка», — заявил Кордичев.

«Суммируя наши затраты и минимальную прибыль в части стоимости фондирования (4—5% — стоимость пассивов, 2,5% — операционные расходы, 3—4% — риск и 2% — чистая безрисковая маржа), мы получаем примерный ориентир стоимости наших кредитов для сектора МСБ в 11,5—13,5% годовых плюс стоимость риска на конкретного заемщика, — рассказал он. — Отдельно подчеркну: наши кредитные ресурсы — это абсолютно рыночная история, не предполагающая никаких субсидий или других дополнительных затрат со стороны государства».

​ЦБ сообщил о начале реорганизации ​банка «Восточный»​ в форме присоединения к​ нему Юниаструм Банка​

Банк России уведомляет о начале процедуры реорганизации Восточного Экспресс Банка в форме присоединения к нему Юниаструм Банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

Юниаструм Банк

ООО «КБ «Юниаструм Банк» — средний по размеру активов универсальный банк, располагающий широкой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и организаций, предприятий малого бизнеса, привлечение средств населения во вклады. Основным бенефициаром банка выступает предприниматель Артем Аветисян (80,02%).

На текущий момент члену совета директоров, президенту банка Артему Аветисяну принадлежит 80,02% акций Юниаструм Банка, пакетами по 9,99% владеют член совета директоров Шерзод Юсупов и Юрий Данилов.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 108,82 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,76 млрд, кредитный портфель — 47,51 млрд, обязательства перед населением — 68,81 млрд.

Восточный Экспресс Банк ПАО «Восточный экспресс банк» ─ крупный региональный банк, специализирующийся на розничном кредитовании. Располагает широкой сетью продаж, преимущественно на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Основой базы фондирования выступают привлеченные средства населения.
Бенефициарами банка на текущий момент являются гражданин США, член совета директоров Майкл Джон Калви, владеющий через инвестиционные фонды под управления Baring Vostok 55,71% акций банка, ООО «КБ «Юниаструм Банк» (24,99%), Troyte Investments Limited (8,16%), Марина Ушакова, Григорий Жданов (по 2,83%), председатель правления банка Алексей Кордичев (1,60%), Александр Таранов (1,42%), миноритарии (2,46%).


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 190,02 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,22 млрд, кредитный портфель — 116,09 млрд, обязательства перед населением — 96,44 млрд.