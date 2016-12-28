Объединенный банк, который создается присоединением Юниаструм Банка к Восточному Экспресс Банку, сможет экономить 2—3 млрд рублей операционных затрат в год и будет готов кредитовать малый бизнес под 11,5—13,5% годовых. Об этом рассказал председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев в интервью ТАСС.

По его словам, объединенный банк будет иметь три базовых канала формирования пассивов: это средства малого и среднего бизнеса, средства институциональных инвесторов и третий — депозиты физлиц и облигационные заимствования. «Стоимость смешанных пассивов объединенного банка в среднем будет около 4,5—5% годовых. Модель объединения, просчитанная менеджментом наших банков и проверенная нашими экспертами, показывает, что мы будем иметь порядка 2—3 миллиардов рублей в год экономии операционных затрат, или порядка 2,5% по отношению к активам объединенного банка», — заявил Кордичев.



«Суммируя наши затраты и минимальную прибыль в части стоимости фондирования (4—5% — стоимость пассивов, 2,5% — операционные расходы, 3—4% — риск и 2% — чистая безрисковая маржа), мы получаем примерный ориентир стоимости наших кредитов для сектора МСБ в 11,5—13,5% годовых плюс стоимость риска на конкретного заемщика, — рассказал он. — Отдельно подчеркну: наши кредитные ресурсы — это абсолютно рыночная история, не предполагающая никаких субсидий или других дополнительных затрат со стороны государства».

​ЦБ сообщил о начале реорганизации ​банка «Восточный»​ в форме присоединения к​ нему Юниаструм Банка​ Банк России уведомляет о начале процедуры реорганизации Восточного Экспресс Банка в форме присоединения к нему Юниаструм Банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

Юниаструм Банк ООО «КБ «Юниаструм Банк» — средний по размеру активов универсальный банк, располагающий широкой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и организаций, предприятий малого бизнеса, привлечение средств населения во вклады. Основным бенефициаром банка выступает предприниматель Артем Аветисян (80,02%). На текущий момент члену совета директоров, президенту банка Артему Аветисяну принадлежит 80,02% акций Юниаструм Банка, пакетами по 9,99% владеют член совета директоров Шерзод Юсупов и Юрий Данилов.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 108,82 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,76 млрд, кредитный портфель — 47,51 млрд, обязательства перед населением — 68,81 млрд.