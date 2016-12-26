Пресненский суд Москвы дал Сергею Магину (Сереже Два Процента) и Вадиму Рыбальченко по 8,5 года колонии по делу о незаконном обналичивании и выводе 122,271 млрд рублей из РФ, сообщило в среду РАПСИ из суда.

Также судья в ходе оглашения приговора уточнила, что установленный доход преступной группы в виде комиссионных составил более 611,357 млн рублей. При этом на стадии предварительного следствия стороной обвинения озвучивались цифры в 169 млрд рублей выведенных денег и порядка 846 млн рублей незаконного дохода.

Помимо Магина и Рыбальченко в деле еще десять подсудимых, для которых прокурор в ходе прений запросила от шести лет колонии общего режима до 14,5 года колонии строгого режима. Магину и Рыбальченко государственный обвинитель просила суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Никто из фигурантов дела вину полностью так и не признал.

Также в ходе прений прокурор просила конфисковать в государственную собственность изъятые во время обысков, проведенных в рамках уголовного дела, денежные средства в размере свыше 1 млрд рублей.

Как ранее указывала Генеральная прокуратура, еще двое фигурантов уголовного дела находятся в розыске.



В середине августа прошлого года правоохранители провели обыски в ряде кредитных учреждений по данному делу. Следственный департамент МВД сообщал, что группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость.