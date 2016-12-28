Фондовые торги в РФ завершились в среду разнонаправленным изменением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс ММВБ просел на 0,29% и составил 2 182,98 пункта. Индекс РТС вырос на 0,22% до отметки 1 138,31.

Котировки акций Сбербанка снизились на 1,26%, а обыкновенные акции ВТБ подорожали на 0,33%. Обыкновенные акции «Газпрома» выросли в цене на 0,41%, акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 2,46%, бумаги самой Московской биржи стали дороже на 0,9%.



«В среду, 28 декабря, фьючерс на нефть Brent торговался главным образом выше 56 долларов за баррель. На волне подъема нефтяных котировок индекс ММВБ попытался протестировать условную верхнюю границу сопротивления в 2 200 пунктов. Однако, как мы и ожидали, ему не удалось преодолеть обозначенную отметку. Объемы торгов оставались низкими, характерными для последней в уходящем году торговой недели», — комментирует ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.