Рубль укрепился к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 60,48 рубля, что на 19 копеек ниже уровня закрытия торгов вторника. В течение дня было проведено почти 23,8 тыс. сделок на общую сумму 2,2 млрд долларов с диапазоном котировок 60,37—60,76 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 62,85 рубля, и это минус 58 копеек к предыдущему закрытию. Было заключено 4,9 тыс. сделок почти на 289,5 млн евро по курсам от 62,74 до 63,59 рубля за евро.

«Рубль к концу года пытается штурмовать новые максимумы… Причина кроется в росте цен на нефть, а также достаточно оптимистичных комментариях, сделанных днем ранее главой Банка России. Эльвира Набиуллина заявила о том, что не ждет сильных потрясений в 2017 году. Тем не менее сейчас в условиях тонкого рынка можно ждать довольно быстрого разворота пары (доллар/рубль) и возврата ее в район уровня 61,6, так как уже в четверг может начаться фиксация прибыли», — комментирует аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.



«Курс доллара США продолжил ползучее нисходящее движение, но споткнулся о 60,5 рубля за доллар, — писала незадолго до завершения основной валютной сессии ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова. — Пока потенциал роста цен на нефть Brent остается ограниченным, мы не видим причин для спуска доллара под критические 60 рублей до конца года. Евро между тем возобновил движение к паритету с долларом и опустился ниже 1,04 доллара. Курс евро на бирже в Москве, соответственно, пробил вниз 63 рубля».