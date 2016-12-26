Восточный Экспресс Банк и Юниаструм Банк планируют быть прибыльными в 2016 году, а в 2017-м объединяющиеся банки рассчитывают показать прибыль в размере примерно 3 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчетности. Об этом рассказал председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев в интервью ТАСС.

«Финансовый результат от синергии можно будет увидеть уже во втором полугодии, потому что основные затраты, включая дублирующие, придутся на второе полугодие. Словом, по результатам первого полугодия можно ожидать, что банки будут объединены юридически и начнется процесс бизнес-синергии, который уже будет виден клиентам», — отметил Кордичев.

​ЦБ сообщил о начале реорганизации ​банка «Восточный»​ в форме присоединения к​ нему Юниаструм Банка​ Банк России уведомляет о начале процедуры реорганизации Восточного Экспресс Банка в форме присоединения к нему Юниаструм Банка, сообщили в пресс-службе регулятора.

Юниаструм Банк ООО «КБ «Юниаструм Банк» — средний по размеру активов универсальный банк, располагающий широкой сетью подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание компаний и организаций, предприятий малого бизнеса, привлечение средств населения во вклады. Основным бенефициаром банка выступает предприниматель Артем Аветисян (80,02%). На текущий момент члену совета директоров, президенту банка Артему Аветисяну принадлежит 80,02% акций Юниаструм Банка, пакетами по 9,99% владеют член совета директоров Шерзод Юсупов и Юрий Данилов.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 108,82 млрд рублей (63-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 12,76 млрд, кредитный портфель — 47,51 млрд, обязательства перед населением — 68,81 млрд.