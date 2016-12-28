RAEX («Эксперт РА») понизило рейтинг кредитоспособности компании «Домашние деньги» до «В+», установив по нему «негативный» прогноз. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства. В «Домашних деньгах» считают оценку «не соответствующей реальному финансовому состоянию компании» и намерены отказаться от рейтинга.

«Компания «Домашние деньги» считает оценку рейтингового агентства «Эксперт РА» не соответствующей реальному финансовому состоянию компании и направила официальное письмо об отзыве рейтинга», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее у «Домашних денег» действовал рейтинг на уровне «В++» с «негативным» прогнозом.

В пресс-релизе RAEX в числе ключевых факторов, оказавших положительное влияние на рейтинговую оценку, названы сильные конкурентные позиции компании на рынке микрофинансирования (по итогам первого полугодия компания занимает второе место в рэнкинге микрофинансовых организаций РФ по величине портфеля микрозаймов по версии агентства), высокая вероятность административной поддержки со стороны регулирующих органов и наличие потенциала для увеличения капитала за счет действующих бенефициаров, а также для привлечения в капитал рыночных инвесторов. Поддержку рейтингу оказывают низкий размер среднего микрозайма (на 1 октября 2016 года — менее 20 тыс. рублей), хороший уровень организации и регламентации бизнес-процессов, а также высокий уровень информационной прозрачности для неограниченного круга лиц.

«Понижение рейтинга связано прежде всего с резким ростом потенциальных кредитных рисков по ряду непрофильных вложений. Кроме того, аналитики агентства оценивают как высокую долю активов, приходящихся на стороны, имеющие отдельные признаки аффилированности с конечными бенефициарами компании (не менее 10% активов по состоянию на 1 октября 2016 года, по оценкам агентства), при сохранении недостаточно консервативной политики резервирования по выданным микрозаймам (по РСБУ отношение фактически сформированных резервов на возможные потери по микрозаймам к расчетным в соответствии с указанием ЦБ №3321-У от 14 июля 14 года составило 35%) и непрофильным активам (в отчетности по РСБУ не начислены резервы под возможное обесценение активов, отличных от портфеля микрозаймов)», — подчеркивают в агентстве.

В RAEX отметили, что во втором полугодии 2016 года субординированный заем, выданный компании материнской структурой, был конвертирован в капитал, кроме того, дополнительные капитальные вливания были анонсированы до конца 2016 года. «Тем не менее даже в случае реализации этих планов указанные средства в перспективе до 2018 года будут направлены, по мнению агентства, в основном на формирование адекватных резервов по выданным займам и не позволят сформировать запас капитала под неожиданные потери, что обуславливает «негативный» прогноз по рейтингу компании», — уточняется в сообщении. По мнению аналитиков, существенное давление на рейтинг оказывают высокая концентрация привлеченных средств на крупном контрагенте, специализация на выдаче необеспеченных займов физлицам, достаточно высокая стоимость фондирования и высокая доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в портфеле микрозаймов физлицам.