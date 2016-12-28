Минэкономики Татарстана до конца недели составит реестр юридических лиц, руководители которых считают себя пострадавшими после прекращения Татфондбанком расчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщил журналистам министр экономики региона Артем Здунов, передает ТАСС.
«Я думаю, на этой неделе мы точно сможем сказать, по каким направлениям и сколько предпринимателей считают себя пострадавшими, соответственно, оказать им поддержку», — сказал Здунов. «Завтра-послезавтра мы сможем это назвать в соответствии с реестром», — добавил он.
По словам министра, свой реестр пострадавших также ведут представители инициативной группы клиентов Татфондбанка. «Получилось так, что свой реестр ведут и сами клиенты банка, и мы ведем реестр по обращениям, но наш реестр является более точным, потому что мы фиксируем не только юрлиц, но и какие категории вопросов у них возникли, у нас есть систематизация пока восьми разделов», — пояснил Здунов.
Как ранее сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, республика готова поддержать клиентов банка, перечислив 1 млрд рублей в фонд поддержки предпринимательства для предоставления льготных кредитов микро- и малым предприятиям. Остальным категориям юрлиц согласились помочь три банка и Гарантийный фонд Республики Татарстан.
Банк России с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца в связи с неудовлетворением банком требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.
Ранее в среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что ситуация с Татфондбанком не имеет системного эффекта для банковской системы Татарстана.
«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — сказала она.
ПАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов и собственного капитала. Кредитная организация является универсальной, оказывает все виды услуг. Обслуживает большое число крупных корпоративных клиентов, представляющих промышленный, энергетический, строительный сектора. Обладает развитой сетью продаж. Активно развивает розничные программы.
На настоящий момент основными акционерами выступают ООО «Новая нефтехимия» с долей в 20,24%, АО «Татспиртпром» — 17,33%, Республика Татарстан через Министерство земельных и имущественных отношений РТ (МЗИО РТ) — 15,23%, ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» — 8,74%, Наталья Богданова — 8,74% (через АО «УК Регионфинансресурс»), ЗАО «Гелио-полис» — 6,46, Ильдус Мингазетдинов — 5,19% (через ООО «Артуг-Финанс», ОАО «Артуг»), ООО «Свитиль» — 3,6% (конечный бенефициар — Ильдар Аипов), АО «Фоника» — 3,9%. Доля ЗАО «ТПК Агро-Трейд» составляет 3,4%, ОАО «НАСКО» — 2,39%. Оставшаяся часть акций — 4,79% — распределена между акционерами-миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 210,55 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,22 млрд, кредитный портфель — 118,12 млрд, обязательства перед населением — 75,01 млрд.