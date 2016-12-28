Минэкономики Татарстана до конца недели составит реестр юридических лиц, руководители которых считают себя пострадавшими после прекращения Татфондбанком расчетно-кассового обслуживания. Об этом сообщил журналистам министр экономики региона Артем Здунов, передает ТАСС.

«Я думаю, на этой неделе мы точно сможем сказать, по каким направлениям и сколько предпринимателей считают себя пострадавшими, соответственно, оказать им поддержку», — сказал Здунов. «Завтра-послезавтра мы сможем это назвать в соответствии с реестром», — добавил он.

По словам министра, свой реестр пострадавших также ведут представители инициативной группы клиентов Татфондбанка. «Получилось так, что свой реестр ведут и сами клиенты банка, и мы ведем реестр по обращениям, но наш реестр является более точным, потому что мы фиксируем не только юрлиц, но и какие категории вопросов у них возникли, у нас есть систематизация пока восьми разделов», — пояснил Здунов.

Как ранее сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов, республика готова поддержать клиентов банка, перечислив 1 млрд рублей в фонд поддержки предпринимательства для предоставления льготных кредитов микро- и малым предприятиям. Остальным категориям юрлиц согласились помочь три банка и Гарантийный фонд Республики Татарстан.

Банк России с 15 декабря 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка сроком на три месяца в связи с неудовлетворением банком требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

Ранее в среду председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что ситуация с Татфондбанком не имеет системного эффекта для банковской системы Татарстана.

«Татфондбанк достаточно крупный, но системного эффекта на банковскую систему Татарстана даже этот случай не оказывает, и в целом ситуация там устойчивая с точки зрения банковского сектора», — сказала она.