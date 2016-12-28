Банк «Уралсиб» и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию подписали меморандум о сотрудничестве по выпуску однотраншевых ипотечных ценных бумаг в рамках «Фабрики ИЦБ».

Как уточняется в сообщении банка и АИЖК, бумаги под обеспечение ипотечного портфеля «Уралсиба» будут выпускаться на программной основе. Общий объем программы выпуска облигаций АИЖК составит до 30 млрд рублей. Единым эмитентом по всем выпускам будет выступать дочерняя компания АИЖК — ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».

Дебютный выпуск облигаций на сумму 2 млрд рублей с банком «Уралсиб» планируется разместить в I—II квартале 2017 года.

На сегодняшний день АИЖК ведет переговоры о сотрудничестве в рамках «Фабрики ИЦБ» со всеми крупнейшими участниками рынка ипотечного кредитования. Подписаны меморандумы со Сбербанком, банком ВТБ, Бинбанком, банком «Возрождение» и банком «Уралсиб» на общую сумму 230 млрд рублей.

Кроме того, АИЖК в среду официально отчиталось о выпуске первых однотраншевых ипотечных облигаций в рамках «Фабрики ИЦБ», о котором на прошлой неделе сообщили СМИ. Базовым активом является пул ипотечных кредитов, выданных Банком Жилищного Финансирования. Объем пилотного выпуска составил 2,1 млрд рублей. Эмитентом выступил ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».

СМИ: первый выпуск облигаций «Фабрики ИЦБ» АИЖК обеспечен ипотечным портфелем БЖФ ЦБ 22 декабря зарегистрировал первый выпуск однотраншевых облигаций «Фабрики ипотечных ценных бумаг (ИЦБ)» Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) на 2,1 млрд рублей. Бумаги выпускаются под обеспечение ипотечного портфеля Банка Жилищного Финансирования (БЖФ), выяснил «Коммерсант».

В АИЖК поясняют, что ранее выпуски ипотечных ценных бумаг имели сложную многотраншевую структуру, при выпуске облигаций зачастую использовались ипотечные агенты, акционерами которых выступали иностранные фонды. Акционерами управляющих компаний таких агентов тоже были иностранные компании. Сейчас вся инфраструктура выпуска ипотечных ценных бумаг российская, а ипотечный агент контролируется АИЖК. «Таким образом, АИЖК создало всю инфраструктуру для развития российского рынка ипотечных ценных бумаг за счет выпуска однотраншевых облигаций в новом формате», — подчеркивается в релизе.

Относительно сделки с «ЖилФинансом» в числе прочего уточняется, что портфель отличается очень низким средневзвешенным отношением суммы кредита к стоимости залога (LTV) — 40,8%. Как подчеркивают в АИЖК, это повышает привлекательность бумаг для инвесторов. Показатель LTV ниже среднерыночного (50—60%).



По выпуску установлен переменный купон, он определяется как процентные поступления по пулу за вычетом расходов по сделке.

Банк Жилищного Финансирования АО «Банк Жилищного Финансирования» — относительно небольшой по размеру активов узкоспециализированный коммерческий банк, занимающийся выдачей ипотечных кредитов населению. Фондируется банк как за счет депозитов физлиц, так и за счет депозитов, привлеченных от компаний, а также АИЖК. Бенефициарами банка в равных долях являются совладельцы ГК «ПИК» Кирилл Писарев и Юрий Жуков (по 49,96%). На миноритариев приходится 0,08% акций общества. Контроль над банком осуществляется через несколько уровней иностранных компаний.



По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 10,56 млрд рублей (220-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,26 млрд, кредитный портфель — 3,63 млрд, обязательства перед населением — 7,16 млрд.