Дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году может составить 3,6—3,7% ВВП. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает ТАСС.

«Возможно, будет несколько ниже дефицит бюджета — около 3,6—3,7% ВВП», — сказал он.

Рост российского ВВП в 2017 году может в два раза превысить официальный прогноз в 0,6%, полагает министр.

«Темпы роста российской экономики не ниже мировых. У нас в прогнозе темпы роста ВВП в 2017 году — 0,6%. Мы считаем, что эта цифра может быть больше раза в два — около 1—1,2%, вполне достижимые темпы экономического роста», — сказал министр.

Правительство в 2016 году направило около 800 млрд рублей на погашение кредитов оборонных предприятий, сообщил он.

«Если бы не было решения о расчетах по набранным кредитам предприятий оборонного комплекса, то мы бы эту цель (дефицит бюджета в 3% от ВВП. — Прим. ТАСС) даже перевыполнили. Если бы не было последнего решения в поправках к закону о бюджете о том, чтобы мы погасили все задолженности по кредитам предприятий ОПК (порядка 800 млрд рублей дополнительно были истрачены на эту цель), то дефицит бы составил 2,7% ВВП», — сказал министр.

Инфляция в 2016 году может составить 5,5%, в том числе благодаря хорошему урожаю, заявил глава Минфина.

«В этом году мы видим неплохой урожай, видим, что этот факт повлиял на снижение цен на потребительском рынке. Хороший урожай — это одна из ключевых причин того, что ожидаемая инфляция в текущем году будет не 5,8%, а 5,5%», — сказал Силуанов.

«У нас заложена индексация пенсий в следующем году на прогнозный уровень инфляции в текущем году — 5,8%», — уточнил чиновник.



Глава Минфина назвал равновесной цену на нефть на уровне 45 долларов за баррель.

«45 долларов за баррель — это такая структурная, равновесная цена, при которой мы видим: будут уравновешены спрос и предложение на мировом рынке нефти. Это цена, которая обеспечит стабильность выполнения обязательств, в том числе социальных, при любых конъюнктурных изменениях», — сказал он.



По словам Силуанова, РФ будет использовать в 2017 году средства Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита, если не будет роста цен на нефть.