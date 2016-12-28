Представители Банка России и крупнейших участников финансового рынка приняли решение об учреждении Ассоциации развития финансовых технологий (ассоциации «ФинТех»). Об этом сообщили в Центробанке, указав, что, таким образом, юридическое оформление ассоциации вошло в завершающую стадию.

«Основными целями работы ассоциации станут разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финансового рынка, а также создание условий для цифровизации экономики Российской Федерации», — отметила заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Усилия участников ассоциации будут направлены на изучение и внедрение наиболее перспективных технологий, в том числе технологий распределенных реестров, открытых интерфейсов (открытых API), удаленной идентификации, а также создание единого пространства для платежей физических и юридических лиц, следует из сообщения регулятора.

На прошедшем 28 декабря собрании были одобрены устав ассоциации, состав ее учредителей, наблюдательного совета и кандидатура генерального директора. В ближайшее время документы будут направлены на государственную регистрацию.



Ассоциация начнет свою работу в январе 2017 года.



Одним из учредителей ассоциации «ФинТех» стал ВТБ, сообщили в банке.



«Создание ассоциации «ФинТех» является очень важным шагом для повышения эффективности и конкурентоспособности всего российского рынка финансовых услуг. ВТБ как один из ключевых участников этого рынка будет принимать активное участие в работе данной организации», — прокомментировала заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.