Петербургский Заубер Банк снизил ставки по действующим программам приобретения подержанного автотранспорта. Теперь финансирование при наличии полиса страхования каско предоставляется под 25,5—28,5% годовых в зависимости от подтверждения дохода. Ранее ставка была единой и равнялась 29%. При отказе клиента от страхования каско кредиты выдаются под 27,5—30,5% годовых (прежде — под 31%).

При согласии клиента на оформление полиса личного страхования итоговая ставка будет ниже на 9,5 процентного пункта.

Минимальный первоначальный взнос составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости авто. Максимальный срок кредитования — пять лет, а сумма — 2,5 млн рублей.



«Помимо небольшого первоначального взноса преимуществом автокредитов банка является возможность купить машину как в автосалоне, так и у частного лица без повышения ставки. Недостатком предложений банка являются высокие ставки при отказе клиента от страхования жизни», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.