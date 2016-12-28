Петербургский Заубер Банк снизил ставки по действующим программам приобретения подержанного автотранспорта. Теперь финансирование при наличии полиса страхования каско предоставляется под 25,5—28,5% годовых в зависимости от подтверждения дохода. Ранее ставка была единой и равнялась 29%. При отказе клиента от страхования каско кредиты выдаются под 27,5—30,5% годовых (прежде — под 31%).
При согласии клиента на оформление полиса личного страхования итоговая ставка будет ниже на 9,5 процентного пункта.
Минимальный первоначальный взнос составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости авто. Максимальный срок кредитования — пять лет, а сумма — 2,5 млн рублей.
«Помимо небольшого первоначального взноса преимуществом автокредитов банка является возможность купить машину как в автосалоне, так и у частного лица без повышения ставки. Недостатком предложений банка являются высокие ставки при отказе клиента от страхования жизни», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
АО «Заубер Банк» — небольшая кредитная организация из Санкт-Петербурга, ориентированная преимущественно на обслуживание счетов и кредитование корпоративных клиентов из Карачаево-Черкессии (в том числе строительных компаний), а также привлечение средств физических лиц во вклады. На март 2015 года основными бенефициарами являются петербургские бизнесмены Александр Тимохин (62,32%), председатель совета банка Алексей Смолянов с супругой Дарьей Жигаловой (совокупно 27,69%), Алексей Еремин (9,99%).
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2,40 млрд рублей (413-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,68 млрд, кредитный портфель — 1,03 млрд, обязательства перед населением — 0,53 млрд.