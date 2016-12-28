Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного Металлинвестбанка на уровне «AA-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщили в агентстве, напомнив, что рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку в августе 2007 года на уровне «A+», а последнее рейтинговое действие было произведено 25 декабря 2015-го, когда рейтинг кредитоспособности был подтвержден на уровне «AA-» со «стабильным» прогнозом.

В качестве факторов, поддерживающих рейтинговую оценку, НРА называет устойчивые рыночные позиции, занимаемые кредитной организацией, ее стабильную клиентскую базу и высокую рентабельность банковских операций. В числе положительных факторов также отмечается высокий профессионализм топ-менеджмента, высокое качество управления бизнесом при адекватной оценке принимаемых рисков, диверсифицированный подход к развитию активных операций и высокая надежность при взаимодействии с клиентами и контрагентами. Также значительное положительное влияние на уровень устойчивости и ликвидности банка оказывает возможность поддержки со стороны акционера — группы «ОМК».

В числе сдерживающих рейтинговую оценку факторов агентство отмечает волатильность клиентских средств и высокие операционные расходы, оказывающие существенное давление на финансовый результат.

Кроме того, НРА подтвердило рейтинг базирующегося в Москве банка «ЦентроКредит» — также на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 13 апреля 2009 года на уровне «А+», а последнее рейтинговое действие датировано 4 марта 2016-го: тогда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом.

В числе ключевых факторов, оказавших положительное влияние на рейтинговую оценку, указаны высокий уровень поддержки банка со стороны собственников, сильные конкурентные позиции в выбранной рыночной нише, высокий уровень капитализации и достаточности собственных средств. Активы банка носят краткосрочный и ликвидный характер, уровень доступных банку резервов ликвидности оценивается как высокий. Агентство отмечает умеренный уровень активов, связанных с кредитным риском, при этом клиентские кредиты покрываются капиталом банка.

К негативным факторам отнесены достаточно высокие уровни концентрации вследствие стратегической направленности бизнеса банка, а также высокая подверженность финансового результата влиянию рыночных рисков.

Уточним, что в среду ЦБ отказался внести НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств. Агентство сообщило, что планирует после получения мотивировочной части «принять необходимые меры» и повторно подать заявку на включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года. Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после переходного периода, который для российских юридических лиц заканчивается 13 января 2017 года.

ЦБ отказался внести RusRating и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств

Центробанк отказался аккредитовать рейтинговое агентство RusRating и Национальное рейтинговое агентство. Соответствующие уведомления регулятор опубликовал в среду.

Металлинвестбанк ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» — средний по размеру активов частный универсальный финансовый институт, тесно связанный с предприятиями «Объединенной металлургической компании» (ОМК). Помимо кредитования и обслуживания счетов корпоративных клиентов, значимой частью бизнеса банка является работа на валютном рынке, рынке межбанковских кредитов, фондовом рынке. Также финучреждение располагает довольно большим портфелем розничных кредитов. Ядро клиентской базы банка составляют предприятия, входящие в состав ОМК.
На текущий момент конечными бенефициарами выступают Анатолий Седых (70%), Евгений Шевелев (18%), Валерий Анисимов (12%). Все бенефициары являются топ-менеджерами ОМК и совладельцами предприятий, в нее входящих.


По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 64,38 млрд рублей (88-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 9,49 млрд, кредитный портфель — 27,21 млрд, обязательства перед населением — 29,95 млрд.