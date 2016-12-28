Национальное рейтинговое агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности столичного Металлинвестбанка на уровне «AA-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщили в агентстве, напомнив, что рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку в августе 2007 года на уровне «A+», а последнее рейтинговое действие было произведено 25 декабря 2015-го, когда рейтинг кредитоспособности был подтвержден на уровне «AA-» со «стабильным» прогнозом.

В качестве факторов, поддерживающих рейтинговую оценку, НРА называет устойчивые рыночные позиции, занимаемые кредитной организацией, ее стабильную клиентскую базу и высокую рентабельность банковских операций. В числе положительных факторов также отмечается высокий профессионализм топ-менеджмента, высокое качество управления бизнесом при адекватной оценке принимаемых рисков, диверсифицированный подход к развитию активных операций и высокая надежность при взаимодействии с клиентами и контрагентами. Также значительное положительное влияние на уровень устойчивости и ликвидности банка оказывает возможность поддержки со стороны акционера — группы «ОМК».

В числе сдерживающих рейтинговую оценку факторов агентство отмечает волатильность клиентских средств и высокие операционные расходы, оказывающие существенное давление на финансовый результат.

Кроме того, НРА подтвердило рейтинг базирующегося в Москве банка «ЦентроКредит» — также на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом. Рейтинг кредитоспособности был впервые присвоен банку 13 апреля 2009 года на уровне «А+», а последнее рейтинговое действие датировано 4 марта 2016-го: тогда рейтинг был подтвержден на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом.

В числе ключевых факторов, оказавших положительное влияние на рейтинговую оценку, указаны высокий уровень поддержки банка со стороны собственников, сильные конкурентные позиции в выбранной рыночной нише, высокий уровень капитализации и достаточности собственных средств. Активы банка носят краткосрочный и ликвидный характер, уровень доступных банку резервов ликвидности оценивается как высокий. Агентство отмечает умеренный уровень активов, связанных с кредитным риском, при этом клиентские кредиты покрываются капиталом банка.

К негативным факторам отнесены достаточно высокие уровни концентрации вследствие стратегической направленности бизнеса банка, а также высокая подверженность финансового результата влиянию рыночных рисков.



Уточним, что в среду ЦБ отказался внести НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств. Агентство сообщило, что планирует после получения мотивировочной части «принять необходимые меры» и повторно подать заявку на включение в реестр кредитных рейтинговых агентств в начале 2017 года. Внесение в реестр является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после переходного периода, который для российских юридических лиц заканчивается 13 января 2017 года.



ЦБ отказался внести RusRating и НРА в реестр кредитных рейтинговых агентств Центробанк отказался аккредитовать рейтинговое агентство RusRating и Национальное рейтинговое агентство. Соответствующие уведомления регулятор опубликовал в среду.