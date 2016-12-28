Агентство по страхованию вкладов с 29 декабря начинает расчеты с вкладчиками нижегородского Форус Банка, ранее подконтрольного ему краснодарского Идея Банка, столичного банка «Миръ» и Вологдабанка. Соответствующие сообщения опубликовал департамент общественных связей АСВ.

Напомним, лицензии у этих кредитных организаций были отозваны 19 декабря этого года.

Наибольший объем страховых выплат приходится на Идея Банк, свидетельствуют данные АСВ. Согласно полученному агентством реестру обязательств банка, за выплатой страхового возмещения на сумму около 5,7 млрд рублей могут обратиться примерно 8 тыс. вкладчиков, в том числе порядка 40 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности (им причитается около 3,4 млн рублей).

Компенсации будут выплачиваться в пяти субъектах РФ, в том числе в Краснодарском крае объем страховых выплат оценивается приблизительно в 2,85 млрд рублей (4 тыс. вкладчиков), в Ростовской области — в 1,44 млрд (порядка 1 850 человек), в Москве и Московской области — в 673 млн (примерно 900 вкладчиков).

Общий объем выплат вкладчикам Форус Банка (5,3 тыс. человек, включая 290 предпринимателей с требованиями на 8 млн рублей) может составить около 2,1 млрд рублей. Страховое возмещение будет выплачиваться в 23 регионах, в том числе в Нижегородской области составит около 328,5 млн рублей (порядка 870 вкладчиков).

Клиенты банка «Миръ» (1,6 тыс. человек) могут затребовать около 1,38 млрд рублей. Компенсации будут выплачиваться в трех субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области составят 1,33 млрд (примерно 1 570 вкладчиков).

Вкладчики Вологдабанка могут претендовать в общей сложности на 1,12 млрд рублей. За выплатами могут обратиться порядка 3 тыс. человек, в том числе около 60 предпринимателей с требованиями на 1,2 млн рублей. Страховка будет выплачиваться в трех регионах, в том числе в Вологодской области объем выплат может составить 1,1 млрд рублей (2,9 тыс. вкладчиков).

В период до 30 декабря 2017 года прием заявлений на выплату возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также сами выплаты осуществляются через банки-агенты. Напомним, для Идея Банка это Росгосстрах Банк, для остальных трех банков — Россельхозбанк, при этом вкладчикам Вологдабанка РСХБ будет выплачивать страховку вместе со Сбербанком. О выплатах с 9 января 2018 года АСВ сообщит дополнительно.

Перечень подразделений соответствующих банков-агентов по расчетам с вкладчиками Форус Банка, Идея Банка, банка «Миръ» и Вологдабанка и более подробная информация о выплатах приводятся в сообщениях АСВ.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.





Сбербанк России ПАО «Сбербанк России» — крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений, предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 50% уставного капитала плюс одной голосующей акцией; свыше 40% акций принадлежит зарубежным компаниям. Около половины российского рынка частных вкладов, а также каждый третий корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 22 606,60 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 038,94 млрд, кредитный портфель — 15 392,57 млрд, обязательства перед населением — 10 922,68 млрд.





Россельхозбанк АО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств населения во вклады. Крупнейшим источником пассивов служат средства юрлиц (свыше 40% пассивов). По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 2 760,24 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 398,47 млрд, кредитный портфель — 1 752,52 млрд, обязательства перед населением — 577,68 млрд.