Страховые медицинские организации потратят на информирование населения о необходимости пройти диспансеризацию в 2017 году примерно 350 млн рублей, рассказали РБК в Межрегиональном союзе медицинских страховщиков. Уведомление будет происходить через СМС, по электронной и обычной почте. Адресаты — около 25 млн застрахованных граждан. Каждому застрахованному в среднем надо будет отправить не менее трех СМС или иных посланий, предполагают в союзе.

Новая обязанность страховщиков прописана в проекте приказа Минздрава. В документе указано, что страховой представитель должен не реже одного раза в квартал предупредить население о необходимости пройти обследование.

Затраты страховых медицинских учреждений в 350 млн рублей не учитывают изготовление и распространение информационных буклетов, памяток, публикации в СМИ, уточнили в Межрегиональном союзе. Издержки на эти цели увеличат эту сумму еще примерно в два-три раза.

Каждый проверенный гражданин обойдется государству примерно в 6—10 тыс. рублей, рассказал РБК генеральный директор компании «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей Рыжаков. Если первичное обследование здоровья пройдут все запланированные 25 млн человек, то Фонд обязательного медицинского страхования потратит на это от 150 млрд до 250 млрд рублей.

«Диспансеризация должна облегчить бюджетную нагрузку на лечение запущенных и серьезных заболеваний», — рассказала РБК генеральный директор страховой фирмы «РОСНО-МС» Нина Галаничева. Вовремя проведенная проверка будет способствовать раннему выявлению заболеваний и позволит государству сэкономить деньги на дорогостоящих операциях и лекарственной терапии.

В 2014 и 2015 годах первичную проверку здоровья прошли 22,4 млн и 22,5 млн застрахованных взрослых граждан соответственно. Данные об обследовании взрослого населения за 2016 год будут собраны в январе 2017 года, говорила ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова. «Пока мы идем по плану, в соответствии с теми объемами, которые мы закладывали. По нашим данным, около 23 миллионов взрослых пройдут диспансеризацию в этом году и около 95% детского населения», — сказала она.



Страховщики замечают, что массовое информирование практически не скажется на загрузке медицинских учреждений. Компании будут сотрудничать с поликлиниками, на которых сконцентрирован основной поток застрахованных, пояснил Рыжаков. «Система выстроена следующим образом: поликлиники подают нам списки застрахованных, которые должны пройти диспансеризацию, и сообщают, сколько пациентов они могут принять в тот или иной промежуток времени. Мы отталкиваемся от этой информации», — указал он.