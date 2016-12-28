В Ижевске 27 декабря была зафиксирована массовая рассылка сообщений в Viber от имени Сбербанка. Об этом сообщили в среду в городском управлении МВД.

«Рассылка произведена в ижевской номерной емкости одного из операторов сотовой связи. Пользователи получили сообщение от пользователя Viber под именем «9ОО» и аватаром в виде логотипа Сбербанка РФ об оплате покупки с банковской карты и предложении позвонить по номеру 8-800-***-**-** для отмены перевода, если покупка не производилась владельцем. При этом номер 8-800… не соответствует официальному номеру контактного центра Сбербанка», — предупредили правоохранители жителей удмуртской столицы.

Ранее злоумышленники для хищения денежных средств использовали СМС-рассылку, напомнили в МВД другую схему. При звонках на указанные номера потерпевшие передавали данные о своей банковской карте лжеработнику банка, после чего с банковких счетов потерпевших похищались денежные средства.

Как сообщили в пресс-службе Удмуртского отделения Сбербанка, «единственным официальным аккаунтом банка в Viber является аккаунт «Cбербанк России». От отправителя с таким именем клиенты банка могут получать информацию об изменениях условий по продуктам и услугам банка, о появлении новых сервисов и о проводимых акциях по продуктам банка. Сообщение от официального аккаунта Сбербанка имеет следующие отличительные признаки: официальный логотип и название отправителя — «Сбербанк России»; отметка об авторизованном аккаунте отправителя в виде галочки; в окне чатов сверху отмечено: «Этот отправитель прошел проверку Viber»; при получении сообщений не всплывает окно «Пришло сообщение не из Вашей адресной книги»; отсутствует возможность отправлять ответные сообщения.



В «Сбере» подчеркивают, что банк не использует официальный аккаунт в Viber для рассылки персональных сообщений. Информация о движении средств по счетам банковских карт направляется клиентам Сбербанка исключительно в виде СМС-сообщений, причем адресно: в сообщении всегда указываются последние цифры номера карты держателя. При необходимости связаться с банком предлагается звонить в его контактный центр по телефонам, указанным на банковской карте клиента, а не в самом сообщении. СМС-сообщения Сбербанка по картам рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000, 9001, 8632, 6470, Sberbank). Официальные номера контактного центра 8-495-500-55-50 и 8-800-555-55-50 используются только для приема входящих звонков в банк, с них СМС-сообщения не рассылаются.