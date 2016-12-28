В Госдуму внесен законопроект, который наделяет ЦБ новыми полномочиями по санации банков. Об этом сообщили в Ассоциации региональных банков России, которую возглавляет один из авторов законопроекта — председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предусматривает возможность участия Банка России в инвестициях в капитал санируемых банков. С этой целью будут созданы Фонд консолидации банковского сектора и управляющая компания, которая будет принимать решения о направлении инвестиций в капитал санируемого банка, а также о последующей реализации акций санируемого банка.

Управляющая компания будет вправе осуществлять доверительное управление: акциями (долями) кредитных организаций, передаваемыми ей в управление Банком России; паевыми инвестиционными фондами, учредителем доверительного управления которых может быть при их формировании только Банк России; правами (требованиями) по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), иным кредитам, депозитам, банковским гарантиям.

Законопроект позволит повысить эффективность контроля за использованием средств, направляемых на оздоровление банков, исключит зависимость оздоровления банков от финансового состояния банка-санатора, создаст равные конкурентные условия деятельности санируемых кредитных организаций, считает Аксаков.



По его словам, наделение ЦБ новыми полномочиями по санации банков и процедуры по предупреждению банкротства кредитных организаций, которые привлекают во вклады денежные средства физических лиц, в конечном итоге направлены на сохранение стабильности банковской системы страны.