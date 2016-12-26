В Госдуму 28 декабря внесен законопроект о пропорциональном регулировании банковской системы. Об этом сообщили в Ассоциации региональных банков России, которую возглавляет один из авторов законопроекта — председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Законопроект предусматривает разделение банков по перечню допустимых операций на банки с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.

РАПСИ со ссылкой на пояснительную записку к документу указывает, что с даты вступления в силу данных изменений кредитные организации, являющиеся банками, признаются банками с универсальной лицензией. С 1 января 2018 года минимальный размер собственных средств (капитала) банка с универсальной лицензией устанавливается на уровне 1 млрд рублей. К банкам с универсальной лицензией будут применяться требования для банков в полном объеме.

Для банков с базовой лицензией минимальный размер собственных средств (капитала) составит 300 млн рублей. Проектом устанавливается перечень операций банка с базовой лицензией, включающий привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады без ограничений, размещение указанных денежных средств физическим лицам, являющимся гражданами РФ либо иностранными гражданами или лицами без гражданства, пребывающими в РФ, субъектам малого и среднего предпринимательства, кредитным организациям, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, когда они соответствуют условиям отнесения к малым или средним предприятиям, а также в отдельных случаях юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ.

При достижении банком с базовой лицензией размера капитала в 1 млрд рублей банк сможет добровольно ходатайствовать о замене базовой лицензии на лицензию с универсальным перечнем банковских операций, расширяя таким образом область своей деятельности и при этом принимая обязательство соблюдать требования, предъявляемые к банкам, в полном объеме. Предельный размер капитала для банка с базовой лицензией составит 3 млрд рублей.

Банк с универсальной лицензией, получивший статус банка с базовой лицензией или изменивший статус на небанковскую кредитную организацию, либо банк с базовой лицензией, изменивший статус на НКО, вправе продолжать осуществление банковских операций и сделок, не разрешенных для банка с базовой лицензией или НКО соответственно, до прекращения действия договоров, заключенных до вступления в силу федерального закона, в соответствии с которыми такие операции и сделки осуществляются, но не более пяти лет, за исключением кредитных договоров, заключенных до даты изменения их статуса.

Проектом закона предусматривается и возможность изменения статуса банка на статус микрофинансовой компании, а также устанавливается порядок получения микрофинансовой компанией статуса банка с базовой лицензией или небанковской кредитной организации.

Анатолий Аксаков отмечает, что, с одной стороны, банковское сообщество концептуально поддержало законопроект, который позволяет снизить надзорную и регуляторную нагрузку на банки с базовой лицензией, с другой стороны, у банкиров есть вопросы по перечню банковских операций для кредитных организаций с базовой лицензией.



По мнению Аксакова, при подготовке законопроекта ко второму чтению возможно расширение перечня операций для кредитных организаций с базовой лицензией. «Альтернативным решением проблемы может быть увеличение требований по капиталу до 1 миллиарда рублей для всех банков, тогда встает вопрос о возможности увеличения капитала более чем для 300 кредитных организаций, что в нынешних условиях трудно сделать. Очевидно, что, во-первых, первый вариант позволяет банкам остаться на рынке и продолжать свою деятельность. Во-вторых, последовательное внедрение Банком России упрощенного регулирования для банков с базовой лицензией позволит снизить регуляторные и надзорные издержки, связанные с соблюдением жестких базельских принципов», — считает Аксаков.