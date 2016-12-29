Фондовые торги в США в среду завершились отрицательной динамикой.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,84% и составил 2 249,92 пункта. Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,56%, до 19 833,68. Высокотехнологичный Nasdaq — в минусе на 0,89%, на отметке 5 438,56 пункта.

«Довольно существенную просадку показал S&P 500 в прошедшую среду. В целом фиксация после ралли Трампа не вызывает удивления, и коррекция может быть продолжена в рамках многомесячного восходящего канала, потенциал роста в котором был исчерпан. Продажи последовали непосредственно с открытия сессии и не были связаны со слабыми данными по незавершенным сделкам по реализации жилья, которые оптимизма не добавили. Продажи шли широким фронтом, но при низких объемах торгов, в частности, в сырьевых секторах, хотя, скажем, цены на нефть и газ демонстрировали позитивную динамику», — говорит эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.

