На азиатских фондовых торгах в четверг наблюдается разнонаправленная динамика ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 7:30 мск на 1,5% ниже предыдущего уровня закрытия и составляет 19 111,51 пункта. Гонконгский Hang Seng Index понизился на 0,09%, до 21 735,57, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite достиг 3 109,14 пункта, увеличившись на 0,22% к уровню предыдущего закрытия. Сингапурский Straits Times Index — в минусе на 0,51%, на отметке 2 883,68. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,01% и равняется 2 024,7 пункта.

«На отрицательной территории курсируют азиатские индексы. Это связано с влиянием стартовавшей фиксации в американских акциях. На Wall Street прошли продажи, которые не вызывают удивления после ралли Трампа и с учетом отступления индексов от рекордных уровней. Кроме того, можно говорить о наличии признаков ухода от риска в целом», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.