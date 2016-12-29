Более четверти активов Пробизнесбанка (лишен лицензии в августе 2015 года) Бинбанк, взявший на себя обязательства по выплате средств вкладчикам, получил наличными деньгами. Такие данные сообщили «Известиям» в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), которое впервые раскрыло структуру переданных активов.

Половина переданных активов пришлась на аккредитивы (12 млрд рублей). Также Бинбанк получил ценные бумаги на 4 млрд рублей, права требования по кредитным договорам с юридическими лицами на 1,2 млрд рублей и недвижимость на 0,5 млрд рублей

На сопоставимую сумму Бинбанк получил вклады физических лиц, обслуживавшихся в «Пробизнесе». Всего «337 тыс. лицевых счетов физических лиц», уточнили в АСВ. Более подробную информацию в агентстве раскрыть отказались.

«С учетом того, что именно аккредитивы формируют большую часть активов, переданных АСВ Бинбанку, то именно они представляли для него наибольший интерес. Если говорить о наиболее очевидных преимуществах, то это, безусловно, рост клиентской базы и доли рынка, поскольку для Бинбанка аккредитивы — одно из наиболее значимых направлений деятельности», — считает аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко.

Впрочем, добавляет он, говорить конкретнее о полученных выгодах от переданных аккредитивов можно только при наличии полной информации о структуре актива.

«Вероятность передачи токсичных активов невысока с учетом того, что устойчивость банка — получателя этих активов отвечает интересам агентства, поскольку вместе с ними Бинбанк получил еще и обязательства перед вкладчиками», — заявил Яковенко.

Пока АСВ более подробную информацию не раскрывает. Тем не менее агентство могут обязать это сделать, если в Арбитражном суде Москвы посчитают это соответствующим законодательству.