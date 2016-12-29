Банк России с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка на Красных Воротах (регистрационный номер 2472), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России и применением мер, предусмотренных ФЗ «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых рисков привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами. Руководство и собственники банка не приняли необходимых мер по нормализации его деятельности», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Банк на Красных Воротах — участник системы страхования вкладов.



Ранее сообщалось, что Банк на Красных Воротах был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) Банка России. Об этом порталу Банки.ру сообщил источник на рынке.



«Отключение произошло сегодня, в первой половине дня», — сказал источник 23 декабря.

Напомним, что кредитная организация в последнее время не проводила операции по счетам клиентов. «Временно операции по счетам клиентов не проводятся, средства с вкладов мы не выдаем. У банка финансовые сложности», — сказал сотрудник отдела по работе с физическими лицами.