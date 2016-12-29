Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка НКБ (регистрационный номер 2942), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.



«При неудовлетворительном качестве активов кредитная организация неадекватно оценивала принятые в связи с этим риски. НКБ не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по своевременному направлению в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не исполняла требования предписания надзорного органа в части введенного запрета на осуществление отдельных банковских операций», — отметили в ЦБ.

НКБ — участник системы страхования вкладов.



Ранее сообщалось о том, что НКБ с 16 декабря был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

