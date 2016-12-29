Центробанк РФ с 28 декабря отозвал лицензию на осуществление страхования у АО СК «ЭНИ» и ограничил действие лицензии ООО СК «ВТБ Страхование». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте регулятора.

СК «ЭНИ» (регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов страхового дела 1551) лишилась лицензии по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств», «обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров», на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление добровольного имущественного страхования акционерного общества страховой компании «ЭНИ».

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением «ЭНИ» в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Напомним, Банк России 11 октября назначил в компанию временную администрацию, которая должна была контролировать план восстановления платежеспособности. А 12 октября СК «ЭНИ» сообщила о решении увеличить уставный капитал с 165,1 млн до 245 млн рублей за счет средств основного акционера — ООО «Спектр». Позже, 29 ноября, Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск о признании «ЭНИ» банкротом.

Кроме того, ЦБ с 28 декабря ограничил действие лицензии на осуществление страхования ООО СК «ВТБ Страхование» (регистрационный номер 3398).



В частности, ограничено действие лицензии на осуществление страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписания Банка России, отмечается в сообщении регулятора. Для устранения выявленных нарушений ЦБ установил страховщику срок два месяца со дня вступления в силу настоящего приказа.

ЦБ РФ также отозвал лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности у ООО «Страховой и перестраховочный брокер «Мастер Сервис».

ЭНИ АО «Страховая компания «ЭНИ» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2015 года компания заняла 96-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков, 34-е место по сборам ОСАГО и 17-е место – в сегменте сельскохозяйственного страхования. В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими стали: ОСАГО (54,56%) и страхование от несчастных случаев и болезней (18,87%). Региональная сеть компании представлена восьмью филиалами, одним представительством, а также более 50 точками продаж страховых продуктов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Головной офис находится в Ростове-на-Дону. С 11 октября 2016 года приказом Банка России № ОД-3494 в СК «ЭНИ» назначена временная администрация. Решение о назначении временной администрации принято в связи с необходимостью контроля за реализацией обществом плана восстановления платежеспособности. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29 ноября 2016 года АО «СК «ЭНИ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 16 декабря 2016 года компания находится в стадии ликвидации.