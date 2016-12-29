Торги акциями в РФ стартовали в четверг положительным движением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 10:03 мск индекс ММВБ повысился на 0,07% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 184,44 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,27%, до 1 141,34.

«В четверг, 29 декабря, перед открытием торгов в России сложился умеренно негативный внешний фон. Американские фондовые индексы накануне закрылись в минусе. Азиатские индикаторы рынка акций преимущественно снижаются. Индекс ММВБ в среду приступил к снижению в рамках коррекции после того, как протестировал 2 200 пунктов. Рублевый бенчмарк в результате финишировал в районе 1 980 пунктов. Предполагается, что сегодня он закроется несколько ниже предыдущего уровня закрытия, вблизи 1 975 пунктов», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.