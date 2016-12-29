Банк «Ренессанс Кредит» изменил условия привлечения двух вкладов — «Ренессанс Специальный» и «Без границ».
Минимальная сумма депозита «Ренессанс Специальный» составляет 1 млн 400 тыс. рублей (ранее — 100 тыс. рублей). Срок — 367 дней (прежде — 181 и 367 дней). Доходность составит 9,5% годовых (вместо 9,25—9,75%).
Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Без границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) открывается под 7,5% годовых (до этого — 8,25%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Баштон Компани Лимитед», зарегистрированной в Белизе, 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 104,19 млрд рублей (65-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,15 млрд, кредитный портфель — 88,33 млрд, обязательства перед населением — 66,49 млрд.