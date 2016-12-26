Рост привлекательности российских рынков среди западных инвесторов и укрепление рубля станут ведущими факторами роста российской экономики в 2017 году, пишет Bloomberg.

Крупные финансовые игроки уделяют все больше внимания развивающимся рынкам, и одним из приоритетных направлений для международного капитала в будущем году станет Россия. Издание прогнозирует значительный приток иностранных инвестиций в перспективные сектора экономики. По словам журналистов, инвесторы буквально «влюблены в Россию», и причины подобной симпатии следует искать в позитивных изменениях внешнеполитической конъюнктуры и стабилизации внутренних рынков.

К числу факторов, оказывающих положительное влияние на «образ» российской экономики в глазах инвесторов, издание относит укрепление курса национальной валюты, снижение инфляции и повышение цен на энергоносители. При этом многие общепризнанные экспертные центры уже посоветовали инвесторам обратить внимание на Россию.

Так, аналитический отдел банка UBS предсказал, что чистая прибыль международных корпораций на российских рынках в будущем году составит 26% от уровня первоначальных вложений. Компания NN Investment Partners назвала российский фондовый рынок «очевидным претендентом» на крупные вливания, а Deutsche Bank отметил стабилизацию экономики и спрогнозировал повышение стоимости ценных бумаг российских компаний.



Подобные заявления, как полагают журналисты, свидетельствуют о том, что в будущем году российская экономика продемонстрирует уверенный рост, а иностранные инвесторы поспособствуют ее укреплению.