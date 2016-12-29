ООО «Татагропромбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, работающий в пределах Республики Татарстан. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают вклады населения (59%).

На текущий момент владельцами банка с равными долями по 9,9% акций выступают ООО «Новая нефтехимия», ООО «Реал Истейт», ООО «Активные технологии», ООО «Лесное», ООО «Синергия Профит». Пакетами по 9,93% акций владеют ООО «АВ1», ООО «АВ16», ООО «Рента-Н», ООО «Солеа». Доля в 9,85% — за ООО «Инбентли Солюшинс». ООО «Траваерз Компани» контролирует 0,83%, ООО «АБ1» — 0,08%.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года нетто-активы банка — 3,35 млрд рублей (365-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,84 млрд, кредитный портфель — 0,87 млрд, обязательства перед населением — 1,96 млрд.