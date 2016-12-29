Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг потерял 10 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:08 мск 60,24 рубля, курс евро увеличился на 15 копеек, до 62,96 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Укрепление российской валюты по отношению к доллару связано с ростом цен на нефть и сarry trade в ОФЗ, отмечают эксперты. Рубль остается фаворитом сarry trade, замечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«Именно на этой стратегии зарубежные инвесторы заработали в 2016 году хорошую прибыль на разнице процентных ставок. Они конвертировали валюту в рубли и покупали российские облигации (ОФЗ). Прибыль получили от высоких процентных ставок ЦБ РФ (10%) и укрепления рубля», — комментирует эксперт. Он уточнил, что с начала года российская валюта укрепилась к доллару на 17,44%, к евро — на 21,6%.

До тех пор, пока ЦБ держит ставки на уровне 10% и не начнется отток капитала из ОФЗ, рубль при повышении нефтяных котировок будет укрепляться, говорит аналитик.

В четверг он предполагает снижение курса доллара до 59,8/85 рубля, евро — до 62,4 рубля. Хотя, оговаривается Антонов, в случае с евро есть сомнения, поскольку он дорожает на Forex. «Если по доллару день закроется ниже 59,8 рубля, то следующими целями по нему выступят уровни 58,3 и 56,2 рубля», — прогнозирует эксперт.

Нефть марки Brent, по данным на 10:08 мск, стоит 56,23 доллара за баррель. Котировки выросли вопреки увеличению запасов «черного золота» в США, отмечает аналитик. По его прогнозу, теперь цена на нефть может нацелиться на 58,08 доллара. «Скорее всего, до американской сессии цена на нефть будет консолидироваться на достигнутых уровнях, после чего продолжит восходящее движение в направлении психологического уровня 60 за баррель», — полагает Антонов.



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