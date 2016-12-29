Агентство по страхованию вкладов не позднее 18 января (с учетом новогодних праздников) начнет расчеты с вкладчиками Банка на Красных Воротах и НКБ, чьи лицензии были отозваны в четверг, 29 декабря, а банки-агенты для осуществления выплат выберет на конкурсной основе не позднее 11 января. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Как напоминают в агентстве, страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для предпринимательских счетов — в составе третьей очереди). По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 29 декабря 2016 года.



Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.