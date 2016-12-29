Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Юнистрим» на уровне «А+(III)». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как уточняется в размещенном накануне релизе агентства, положительное влияние на рейтинг оказали умеренно высокий уровень достаточности капитала (Н1.0 составляет 14,8% на 1 декабря 2016 года), хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам (Н2 на отчетную дату — 76,9%, Н3 составляет 99,4%, значение Н4 равно 9,1%) и сильные конкурентные позиции банка на рынке денежных переводов России и стран СНГ. В качестве позитивных факторов агентство выделяет высокое качество портфеля кредитов, предоставленных кредитным организациям, хорошую диверсификацию привлеченных средств по банкам-партнерам и высокую надежность основного расчетного банка системы переводов UNIStream. Дополнительную поддержку рейтингу также оказывает постепенное восстановление объемов рынка денежных переводов и рост рентабельности бизнеса банка.



Давление на уровень рейтинга оказывают операционные риски, связанные с хранением и транспортировкой наличных денежных средств (средний уровень месячных дебетовых оборотов по счетам 20202 и 20209 к средним активам в 2016 году составляет более 700%), и повышенный уровень регулятивных и операционных рисков в связи с особенностями бизнес-модели, предполагающей большие объемы переводов (в том числе трансграничных) на счета широкого круга контрагентов, и затрудненностью содержательного анализа этих операций на соответствие требованиям «антиотмывочного» законодательства. Кроме того, аналитики агентства отмечают высокий уровень расходов на обеспечение деятельности (за год с 1 октября 2015-го расходы на обеспечение деятельности к средним активам составили 31%), что повышает чувствительность рентабельности банка к конъюнктурным изменениям рынка денежных переводов.