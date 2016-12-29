Группа QIWI вошла в число учредителей ассоциации «ФинТех», а главный исполнительный директор QIWI Cергей Солонин назначен генеральным директором ассоциации. Об этом в четверг сообщили в группе QIWI.

Накануне представители Банка России и крупнейших участников финансового рынка приняли решение об учреждении Ассоциации развития финансовых технологий (ассоциации «ФинТех»). Ее основными целями были объявлены разработка и внедрение новых технологических решений для обеспечения развития российского финрынка, создание условий для диджитализации экономики РФ.

«Мы понимаем, что дальнейшее развитие российского финансового рынка требует новых подходов. Необходима новая технологическая среда для создания потенциала его роста. Поэтому одним из приоритетов работы ассоциации «ФинТех» мы рассматриваем именно технологическое развитие финансового и смежных рынков», — отметил Солонин.



Ассоциация начнет свою работу в январе 2017 года.